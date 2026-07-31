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Sport· 1 min citire
Antrenorul FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League: „N-ai cum să nu scoți în evidență și lucrurile bune”
Marius Baciu
FCSB a fost eliminată prematur din Conference League, după un singur tur preliminar, de către letonii de la FK Auda, scor general 7-3. După înfrângerea cu 3-2 de la București, a urmat un dezastru în deplasare, 1-4. Cu toate acestea, antrenorul Marius Baciu a încercat să găsească și aspecte pozitive în evoluția echipei.
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