Cum se va întrerupe energia electrică la marii consumatori industriali? Bolojan: Nu vor exista compensații

Publicat 6 aug. 2026, 15:36 Sursă realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi, modul în care va funcționa mecanismul de limitare programată a consumului de energie pentru marii consumatori industriali, în cazul în care criza energetică se va accentua în zilele următoare. Șeful Guvernului a subliniat că măsura este una de forță majoră, aplicată strict pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.

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