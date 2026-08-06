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Economie· 2 min citire
Cum se va întrerupe energia electrică la marii consumatori industriali? Bolojan: Nu vor exista compensații
Ilie Bolojan
Publicat6 aug. 2026, 15:36
Sursărealitatea.net
Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi, modul în care va funcționa mecanismul de limitare programată a consumului de energie pentru marii consumatori industriali, în cazul în care criza energetică se va accentua în zilele următoare. Șeful Guvernului a subliniat că măsura este una de forță majoră, aplicată strict pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.
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