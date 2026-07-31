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Economie· 2 min citire
Patronul unei benzinării a pus lacătul pe ușă: ”Nu mai fac față”
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat31 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS
Un proprietar al unei benzinării din România afirmă că a fost nevoit să își închidă afacerea din cauza creșterii costurilor de funcționare, pe care spune că nu le-a mai putut susține. Antreprenorul susține că, înainte de a lua această decizie, a renunțat la toți angajații, a instalat terminale SelfPay și a preluat personal toate activitățile de administrare, însă măsurile nu au fost suficiente pentru a menține afacerea deschisă.
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