CNAIR: Accidentele rutiere provoacă mai multe decese în rândul tinerilor decât tuberculoza și drogurile

Publicat 6 aug. 2026, 14:07 Sursă realitatea.net

Numărul tinerilor care mor în accidente rutiere a depășit numărul deceselor provocate de tuberculoză și consumul de droguri, susține purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Acesta avertizează că accidentele reprezintă un risc major pentru întreaga societate. Tinerii sunt printre categoriile cele mai expuse. Declarațiile au fost făcute la prima conferință organizată în cadrul unei campanii naționale pentru siguranță rutieră.

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