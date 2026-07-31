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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem nevoie de liniște?
Într-o lume dominată de stres, zgomot și ritm alert, emisiunea „Realitatea medicală”, realizată de Nicole Păcuraru, aduce în prim-plan o întrebare esențială: de ce avem nevoie de liniște? Aceasta explică impactul profund al liniștii asupra sănătății mentale, echilibrului emoțional și stării generale de bine.
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