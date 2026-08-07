Hidrologi: Debitul Dunării rămâne la 1.400 mc/s; o tendință de creștere este preconizată la jumătatea săptămânii viitoare

Publicat 7 aug. 2026, 14:37 Sursă realitatea.net

De asemenea, în aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare, cu excepția primei părți a intervalului, când vor fi în scădere ușoară pe sectorul Zimnicea - Tulcea.

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