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Sorin Grindeanu anunță când ar putea fi învestit noul Guvern: „După 15 august sunt șanse mai mari”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 16:49

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că viitorul Guvern, indiferent de formula politică în jurul căreia va fi construit, va avea o majoritate fragilă în Parlament și va obține votul de învestitură la limită.

Liderul social-democrat a declarat că, în actualul context politic, niciun partid sau alianță nu pare să poată forma un Executiv care să beneficieze de un sprijin parlamentar confortabil.

„La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliţie şi nu numai, pare că, dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate.

Atunci, ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, de 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a reiterat că șansele ca un nou Guvern să fie votat sunt mai mari după 15 august, când parlamentarii vor reveni din această perioadă în care mulți dintre ei sunt plecați.

„Fiind o perioadă în care nu sunt toţi parlamentarii aici, undeva după 15 august probabil că sunt şanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că a semnat deja acorduri parlamentare și că le va face publice în momentul în care va exista o majoritate clară.

„Atunci când ne vom apropia de minim 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situaţie, transparent”, a spus președintele PSD.

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