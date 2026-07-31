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Politica· 2 min citire
UMPMV: Menținerea ratingului de țară ar reprezenta un semnal pozitiv pentru România. Autoritățile trebuie să continue consolidarea stabilității economice și financiare
Gabriel Oprea
Publicat31 iul. 2026, 15:51
Actualizat31 iul. 2026, 16:02
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) urmărește cu atenție informațiile apărute în spațiul public privind evaluarea de țară realizată de agenția internațională Fitch Ratings.
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