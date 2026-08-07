eMAG are un singur acționar. Comisia Europeană a aprobat tranzacția care schimbă structura gigantului românesc

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 14:32

Comisia Europeană a aprobat preluarea controlului exclusiv asupra Dante International S.A., compania care operează eMAG, de către Prosus/Naspers, grupul cu sediul în Africa de Sud. Tranzacția a fost analizată în cadrul procedurii simplificate privind concentrările economice.

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