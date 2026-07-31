Peluza Nord, mesaj fără menajamente pentru conducerea FCSB după eliminarea rușinoasă din Conference League

Eliminarea categorică a FCSB din UEFA Conference League, după dubla pierdută cu Auda, scor general 3-7, a provocat o reacție extrem de dură din partea Peluzei Nord. La aproximativ 12 ore după eșecul din Letonia, liderii galeriei au publicat un comunicat în care critică situația de la club și cer schimbări imediate.
Suporterii consideră că rezultatele din ultima perioadă sunt mult sub nivelul așteptărilor și spun că înfrângerea cu Auda reprezintă un nou semnal de alarmă pentru conducerea și pentru toți cei implicați în activitatea echipei.
„Sunt momente în care susținerea înseamnă încurajare. Și sunt momente în care cea mai sinceră dovadă de loialitate este să spui lucrurilor pe nume. După un sezon mult sub nivelul pe care îl reprezintă clubul nostru și după o eliminare dureroasă din cupele europene, considerăm că a venit momentul să exprimăm răspicat ceea ce simt milioane de suporteri. Situația actuală nu mai poate continua!”, se arată la începutul comunicatului.
Peluza Nord susține că nu mai este suficient ca oficialii clubului să ofere explicații după fiecare eșec și solicită măsuri concrete pentru redresarea echipei.
„Așteptăm din partea conducerii decizii ferme și măsuri reale, nu explicații și scuze care se repetă după fiecare eșec. (...) Privilegiul de a purta această emblemă sau de a face parte din acest club vine la pachet cu o responsabilitate uriașă”, au transmis reprezentanții galeriei.
Fanii au ținut să precizeze că vor continua să susțină echipa, însă avertizează că răbdarea lor are limite și că fiecare decizie luată de acum înainte va fi atent analizată.
„Răbdarea există, dar nu este inepuizabilă. (...) Timpul explicațiilor, al scuzelor și al promisiunilor a trecut. Le-am auzit de prea multe ori. Într-un club cu o asemenea istorie, cuvintele nu mai sunt suficiente, singurul răspuns pe care îl așteptăm sunt faptele, iar singura măsură pe care o putem accepta este schimbarea”, se mai arată în comunicatul Peluzei Nord.