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Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 15:38

Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat o puternică impresie asupra oamenilor din lumea sportului, iar printre cei care au resimțit profund dispariția fostului mare antrenor se numără și Adi Vasile, prezentatorul Survivor România.

Fost antrenor de handbal la CSM București și sportiv de performanță, Adi Vasile a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a aflat că Mircea Lucescu a murit. Prezentatorul se afla în afara țării, la filmările pentru sezonul precedent al emisiunii, când a descoperit vestea pe internet.

Adi Vasile: „În acea zi am plâns”

Moderatorul emisiunii Survivor România spune că personalitatea și cariera lui Mircea Lucescu au avut un impact important asupra sa. Vestea dispariției sale l-a afectat profund, chiar dacă se afla departe de România în acel moment.

„E pentru prima dată când vorbesc despre acest subiect. Eram plecat din țară pentru filmările sezonului trecut de Survivor. Am citit pe internet că domnul Lucescu a plecat dintre noi. Vă spun sincer că în acea zi am plâns”, a povestit Adi Vasile, pentru ProSport.

Declarația vine la câteva luni după dispariția tehnicianului, perioadă în care numele lui Mircea Lucescu a continuat să fie prezent în spațiul public, iar performanțele și contribuția sa la fotbalul românesc au fost rememorate.

Pentru Adi Vasile, însă, legătura cu fostul selecționer nu se rezumă la notorietatea acestuia în sport. Din perspectiva unui om care a activat la rândul său în performanță, influența personalității lui Mircea Lucescu a fost una importantă și a lăsat o amprentă asupra sa.

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