Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 15:38

Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat o puternică impresie asupra oamenilor din lumea sportului, iar printre cei care au resimțit profund dispariția fostului mare antrenor se numără și Adi Vasile, prezentatorul Survivor România.

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