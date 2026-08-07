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Actualitate· 2 min citire
Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”
Mircea Lucescu
Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat o puternică impresie asupra oamenilor din lumea sportului, iar printre cei care au resimțit profund dispariția fostului mare antrenor se numără și Adi Vasile, prezentatorul Survivor România.
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