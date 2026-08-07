PSD, replică dură pentru Bolojan: „România este într-o situație de forță majoră”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 15:26

PSD reacționează la declarațiile lui Ilie Bolojan privind sectorul energetic și susține că menținerea și, acolo unde este posibil, repornirea centralelor pe cărbune reprezintă o măsură necesară în actuala situație pe care social-democrații o descriu drept una de forță majoră.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSDilie bolojan