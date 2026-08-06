Accidentele rutiere ucid mai mulți tineri decât tuberculoza și drogurile, avertizează CNAIR

Publicat 6 aug. 2026, 14:31 Actualizat 6 aug. 2026, 15:36

Numărul deceselor provocate de accidentele rutiere în rândul tinerilor a depășit numărul morților cauzate de tuberculoză și de consumul de droguri.

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