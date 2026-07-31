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Actualitate· 2 min citire
Reacția clubului Dinamo după tragicul accident din Argeș: Un membru al staff-ului medical a murit, antrenorul Adrian Ropotan este în spital
Accident grav în Argeș
Publicat31 iul. 2026, 13:16
Sursărealitatea.net
Clubul Dinamo trece prin momente dificile după ce echipa secundă a fost implicată, vineri, într-un accident rutier grav în timp ce se afla în cantonament la Câmpulung. În urma impactului, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al formației, și-a pierdut viața, iar antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la mână și este internat, fiind în afara oricărui pericol.
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