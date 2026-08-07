România află astăzi ratingul de țară în urma evaluării Moody’s. Bolojan: „Trei sunt factorii-cheie care stau la baza acestor evaluări”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 aug. 2026, 08:42

Premierul demis Ilie Bolojan a explicat factorii-cheie care stau la baza evaluărilor agențiilor de rating. Ele influențează deciziile investitorilor și dobânzile plătite la banii cu care funcționează România, spune șeful executivului.

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