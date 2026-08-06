Economie· 1 min citire

Alexandru Nazare, veste bună: Economia României va crește în 2027, iar inflația va scădea

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 aug. 2026, 15:23

Economie României va crește în 2027, iar inflația va scădea. Așa sună veștile bune care vin de la ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. România a scăpat recent de retrogradarea la Junk, iar acum Nazare anunță că și inflația ar urma să scadă.

Nazare a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele estimări privind evoluția economiei și a finanțelor publice pentru perioada 2026-2027. Ministrul interimar susține că Guvernul își menține prognoza de creștere economică și ținta de reducere a deficitului bugetar.

Potrivit acestuia, scenariul de bază rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea obiectivului va depinde de evoluția economiei în trimestrele al treilea și al patrulea.

„Ne bazăm în special pe un an agricol bun și pe continuarea ritmului foarte bun din construcții, sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor șocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozității antreprenorilor și mediului de business legitim”, spune Nazare.

În privința inflației, ministrul a declarat că procesul de dezinflație este estimat să înceapă în perioada august-septembrie, după ce tensiunile internaționale au amânat această evoluție.

„Contextul internațional, inclusiv conflictul din Iran și efectele acestuia asupra prețurilor la energie și carburanți, a întârziat acest proces. Estimarea actuală este o inflație de 5-6%, nu de 4% conform scenariului inițial, însă direcția rămâne una de scădere”.

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