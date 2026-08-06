Alexandru Nazare, veste bună: Economia României va crește în 2027, iar inflația va scădea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 aug. 2026, 15:23

Economie României va crește în 2027, iar inflația va scădea. Așa sună veștile bune care vin de la ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. România a scăpat recent de retrogradarea la Junk, iar acum Nazare anunță că și inflația ar urma să scadă.

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