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Economie· 1 min citire
CNAIR avertizează asupra unui portal neautorizat din Ungaria care scumpește rovinieta
FOTO: Arhivă
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat un portal online deținut de firma ungară Enternova Kft., care nu este autorizat să încaseze tariful de utilizare a drumurilor (rovinieta).
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