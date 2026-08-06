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CNAIR avertizează asupra unui portal neautorizat din Ungaria care scumpește rovinieta

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 6 aug. 2026, 14:43

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat un portal online deținut de firma ungară Enternova Kft., care nu este autorizat să încaseze tariful de utilizare a drumurilor (rovinieta).

Utilizatorii care cumpără rovinieta de pe acest site plătesc sume suplimentare semnificative față de tarifele legale. Pentru o rovinietă de 12 luni, autoturismele sunt taxate cu 76 de euro în loc de 50 de euro (plus 52%), vehiculele de marfă de până la 3,5 tone cu 144,5 euro în loc de 114 euro, iar microbuzele și autorulotele/caravanele cu 143 de euro, deși tariful legal pentru acestea este de 50 de euro. Portalul pretinde și tarife pentru rulote și remorci, categorii pentru care legislația românească nu prevede un tarif distinct de rovinietă.

CNAIR precizează că, potrivit OG nr. 15/2002, microbuzele cu cel mult 8+1 locuri se încadrează la categoria autoturismelor, iar autorulotele, rulotele și remorcile nu au tarife separate. De asemenea, site-ul https://evignet24.eu încasează bani și pentru vehicule care nu sunt prevăzute în legislația națională.

Compania recomandă ferm șoferilor să achiziționeze rovinieta exclusiv de pe portalul oficial al CNAIR, pentru a evita costurile suplimentare și riscurile asociate platformelor neautorizate.

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