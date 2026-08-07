Fotbal: Nuno Campos (Dinamo) - Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a câștiga cu FC Voluntari

Publicat 7 aug. 2026, 14:45 Sursă realitatea.net

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să fie la cel mai înalt nivel al lor pentru a putea câștiga partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, din etapa a 4-a a Superligii.

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