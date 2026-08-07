Advertising
Sport· 1 min citire
CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de Tromso, în turul 3 preliminar al Conference League
CFR Cluj – Tromso 0-5
Publicat7 aug. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net
CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromso IL cu scorul de 5-0 (3-0), joi seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în prima manșă din turul a treilea preliminar al Conference League la fotbal.
Citește și
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
- 18:47„Voi aduce jucători capabili să lupte!” Cosmin Olăroiu, reacție dură după eșecul cu 1-4 la meciul de debut
- 18:29Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi după moartea tatălui său: „Rămâi puternic”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News