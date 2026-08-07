CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de Tromso, în turul 3 preliminar al Conference League

Publicat 7 aug. 2026, 08:18 Sursă realitatea.net

CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromso IL cu scorul de 5-0 (3-0), joi seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în prima manșă din turul a treilea preliminar al Conference League la fotbal.

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