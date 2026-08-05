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Doi rivali de moarte, invitați la nunta lui Cristiano Ronaldo. Tensiunile ar putea exploda

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 18:20

Nunta lui Cristiano Ronaldo, programată să aibă loc pe 8 august, în Sintra, Portugalia, atrage atenția nu doar prin lista exclusivistă de invitați, ci și prin prezența a doi sportivi care au una dintre cele mai cunoscute rivalități din lumea sporturilor de contact.

Potrivit presei internaționale, printre invitați se numără fostul campion UFC Khabib Nurmagomedov și irlandezul Conor McGregor, adversari care au rămas în conflict după celebrul lor duel din octombrie 2018.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat puternic înainte și după acea confruntare, pe fondul declarațiilor controversate făcute de McGregor la adresa lui Khabib, a familiei sale, a religiei și a țării de origine. De atunci, cei doi nu au mai avut nicio relație, iar disputa lor este considerată una dintre cele mai aprinse din istoria UFC.

Mai multe publicații străine susțin că invitația adresată ambilor luptători a stârnit numeroase speculații, existând temeri că o eventuală întâlnire față în față ar putea genera momente tensionate la eveniment.

Până în prezent, nu există informații oficiale care să indice că ar fi avut loc incidente sau că cei doi ar intenționa să își confrunte rivalitatea la ceremonia organizată de Cristiano Ronaldo. Totuși, simpla lor prezență la aceeași petrecere este suficientă pentru a alimenta interesul fanilor și al presei internaționale.

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