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Sport· 2 min citire
Arsenal ajunge la un acord cu Newcastle pentru transferul lui Bruno Guimaraes
Bruno Guimaraes. Sursă foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa
Publicat5 aug. 2026, 13:13
Sursărealitatea.net
Arsenal este foarte aproape de unul dintre cele mai importante transferuri ale verii, după ce a ajuns la un acord cu Newcastle United pentru mijlocașul brazilian Bruno Guimaraes.
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