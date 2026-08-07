Universitatea Craiova, remiză în Finlanda, în turul 3 preliminar al Europa League

Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa finlandeză KuPS Kuopio, 1-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Kuopion Keskuskentta din Kuopio.
Manșa secundă va avea loc la Craiova, pe 13 august, de la ora 20:00, potrivit Realitatea Sportivă.
Campioana României, după două reprize diametral opuse, are prima șansă de calificare în faza următoare, după golurile marcate de Ștefan Baiaram (39), respectiv de Jaime Moreno (72), dar senzația a fost că echipa antrenată de Filipe Coelho s-a mulțumit cu puțin.
Prima ocazie a craiovenilor i-a aparținut lui Baiaram (15), dar atacantul a alunecat în careu în poziție foarte bună.
Etim (18) a tras din întoarcere de la 16 metri, dar puțin pe lângă poartă.
În min. 27, șutul lui Baiaram a fost respins de portar, iar Magassa a fost aproape de autogol, dar a reușit să respingă, în cele din urmă.
Universitatea a deschis scorul (39), prin Baiaram, din 6 metri, la centrarea lui Rus.
KuPS a reacționat și Moreno (41) a șutat peste poartă de la 20 de metri.
Campioana Finlandei a început mai decisă repriza secundă și a avut o suită de cornere la poarta lui Popescu, iar Magassa (50) a trimis în bară. Moreno (56) a fost blocat salvator de Popescu la 12 metri, la o altă situație bună a gazdelor.
Nordicii au egalat prin nicaraguanul de origine venezueleană Jaime Moreno (72), care a reluat cu capul de la 7 metri, la un corner executat de Tommi Jyry, fostul jucător al Petrolului Ploiești.
Universitatea și-a revenit în ultimele minute, când Teles a avut două șuturi de la distanță (85, 85), dar fără probleme pentru portarul Riihimaki.
În min. 90, ugandezului Calvin Kabuye i s-a făcut rău în careul mic la Universității, fără a fi implicat în vreun duel, iar jocul a fost întrerupt timp de șase minute, jucătorul fiind preluat de ambulanță și transportat la spital.
În cazul în care va trece de KuPS Kuopio, Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Ararat-Armenia și NK Celje (2-1 în prima manșă), din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Dacă va fi eliminată de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers FC și KF Egnatia (3-1 în prima manșă)