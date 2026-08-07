Înot: David Popovici - Campionatele Europene pot fi mai tari decât mondialele după revenirea rușilor

Publicat 7 aug. 2026, 10:54 Sursă realitatea.net

Înotătorul român David Popovici a afirmat, vineri, la Aeroportul Henri Coandă, la plecarea spre Paris, unde va concura la Campionatele Europene, că această competiție ar putea deveni mai puternică decât mondialele având în vedere că vor intra în concurs și sportivii ruși după ridicarea restricțiilor.

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