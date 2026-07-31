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Economie· 1 min citire
ANAF șterge datorii pentru zeci de mii de firme! Parlamentul a adoptat legea privind amnistia fiscală
ANAF
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede anularea unor obligații fiscale stabilite în mod eronat sau nejustificat de ANAF în legătură cu plata TVA. Măsura vizează zeci de mii de firme afectate de decizii fiscale considerate incorecte.
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