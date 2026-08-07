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Examenul de medic specialist se schimbă din 2026. Subiecte unice în toată țara și probă scrisă organizată simultan

Examen

Examen

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 15:42

Ministerul Sănătății introduce, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, un nou sistem de organizare a examenului de medic specialist. Principala modificare este introducerea subiectelor unice la nivel național pentru fiecare specialitate, măsură prevăzută în metodologia publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit Ministerului Sănătății, noua metodologie urmărește uniformizarea modului de evaluare a candidaților din toate centrele universitare din țară.

Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat, iar baremul de corectare va fi stabilit la nivel național.

Examen organizat simultan în toate centrele universitare

Noua metodologie prevede că proba scrisă se va desfășura în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare.

Examenul va include:

  • 10 subiecte;

  • formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată.

Durata probei scrise rămâne trei ore, iar nota minimă de promovare este 7,00.

Corectarea lucrărilor, în cel mult trei zile

Lucrările vor fi evaluate de comisiile locale de examen, însă exclusiv pe baza baremului unic stabilit la nivel național.

Ministerul Sănătății precizează că procesul de corectare trebuie finalizat în maximum trei zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

Calendarul examenului din 2026

Conform calendarului anunțat de Ministerul Sănătății:

  • 24 august – 7 septembrie: înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică;

  • 7 octombrie – 3 noiembrie: desfășurarea examenului de medic specialist.

Bibliografia va fi publicată ulterior

Reprezentanții ministerului au anunțat că detaliile privind bibliografia de concurs vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial al instituției, http://www.ms.ro.

Prin introducerea subiectelor unice și a unui barem național, autoritățile susțin că examenul de medic specialist va deveni mai echitabil și mai comparabil între centrele universitare, reducând diferențele de evaluare și asigurând standarde unitare pentru toți candidații.

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