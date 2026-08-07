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Examenul de medic specialist se schimbă din 2026. Subiecte unice în toată țara și probă scrisă organizată simultan
Examen
Ministerul Sănătății introduce, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, un nou sistem de organizare a examenului de medic specialist. Principala modificare este introducerea subiectelor unice la nivel național pentru fiecare specialitate, măsură prevăzută în metodologia publicată în Monitorul Oficial.
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