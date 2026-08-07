Ministerul Sănătății a plătit peste 174 de milioane de lei pentru modernizarea spitalelor, în doar o săptămână

Publicat 7 aug. 2026, 14:34 Sursă Realitatea.net

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada 3-7 august, au fost efectuate plăți de peste 174,4 milioane de lei pentru proiecte de modernizare a sistemului sanitar, finanțate prin PNRR. În paralel, instituția a semnat 49 de acte adiționale pentru continuarea unor investiții aflate în implementare.

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