Sindicatele din Sănătate cer modificarea Legii salarizării și avertizează cu acțiuni comune

Federația Sanitas și Federația „Solidaritatea Sanitară” din România au transmis joi Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății un pachet comun de propuneri pentru modificarea proiectului Legii salarizării aplicabile sistemului public de sănătate. Cele două organizații sindicale susțin că documentul reprezintă o reformă completă a salarizării și cer includerea integrală a acestuia în forma finală a legii.

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