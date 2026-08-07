Sindicatele din Sănătate cer modificarea Legii salarizării și avertizează cu acțiuni comune

Federația Sanitas și Federația „Solidaritatea Sanitară” din România au transmis joi Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății un pachet comun de propuneri pentru modificarea proiectului Legii salarizării aplicabile sistemului public de sănătate. Cele două organizații sindicale susțin că documentul reprezintă o reformă completă a salarizării și cer includerea integrală a acestuia în forma finală a legii.
Potrivit sindicatelor, propunerile nu reprezintă o simplă listă de revendicări, ci o „arhitectură legislativă completă”, care include grile salariale, coeficienți de ierarhizare, clasificarea unităților sanitare și reguli privind condițiile de muncă, gărzile, performanța și dialogul social.
Documentul a fost elaborat pe baza principiilor negociate în 2023 între Ministerul Sănătății și federațiile reprezentative și a fost actualizat în urma negocierilor din ultimele săptămâni, inclusiv după discuțiile mediate la Palatul Cotroceni pe 4 august 2026.
Principalele modificări propuse
Sindicatele propun diferențierea salariilor de bază în funcție de rolul și complexitatea unității sanitare, majorarea coeficienților pentru secțiile cu grad ridicat de risc și responsabilitate și introducerea unor reguli clare pentru salarizarea personalului tehnic, economic și administrativ.
De asemenea, pachetul prevede menținerea sporului de tură la 15%, majorarea plății pentru munca prestată în weekend și de sărbători legale, reguli clare pentru plata gărzilor și protejarea veniturilor actuale ale angajaților prin mecanisme compensatorii și finanțare garantată.
Trei condiții pentru acceptarea proiectului
Cele două federații afirmă că acceptarea proiectului de lege depinde de respectarea a trei condiții: nicio scădere a venitului salarial total, creșteri salariale pentru majoritatea angajaților încă de la intrarea în vigoare a legii și existența unor reguli finanțate, transparente și aplicabile.
Sindicatele solicită Ministerului Muncii să integreze integral pachetul în proiectul consolidat al legii și să publice de urgență noua variantă a textului.
Avertisment privind acțiunile sindicale
Sanitas și „Solidaritatea Sanitară” au anunțat că vor apăra împreună acest model în toate etapele legislative și politice. Ele avertizează că orice eliminare, diminuare sau amânare a elementelor considerate esențiale va primi „un răspuns coordonat” prin toate formele legale de acțiune sindicală.
„Nu apărăm privilegii, ci valoarea muncii și capacitatea sistemului public de sănătate de a păstra profesioniștii de care depind pacienții”, au transmis liderii celor două federații.