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Actualitate· 1 min citire
Salvamont România, 56 de apeluri de urgență în 24 de ore
Intervenții Salvamont
Publicat3 aug. 2026, 11:33
Sursărealitatea.net
Salvamontiștii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în zeci de situații de urgență produse în zona montană. 38 de persoane au fost salvate, iar trei răniți au fost evacuați cu elicopterele SMURD.
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