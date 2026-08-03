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Sanatate· 2 min citire
Ventilatoarele nu mai sunt eficiente în caz de caniculă extremă
Ventilatoare pe timp de caniculă / FOTO: ChatGPT
Publicat3 aug. 2026, 14:51
Sursărealitatea.net
Folosirea ventilatoarelor electrice la temperaturi ridicate pe timpul verii poate fi o metodă eficientă de răcorire, însă în anumite condiţii extreme, acestea pot creşte stresul termic asupra organismului, subliniază publicaţia "New Scientist".
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