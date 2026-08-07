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Metodologia care introduce subiecte unice pentru examenul de medic specialist, publicată în Monitorul Oficial

Medic specialist

Medic specialist

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 12:49
Sursărealitatea.net

Proba scrisă a examenului de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026, potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial.

Ministerul Sănătății a anunțat vineri că metodologia care introduce subiecte unice la nivel național pentru examenul de medic specialist a fost publicată în Monitorul Oficial.

Actul normativ introduce un sistem unitar de evaluare a probei scrise, cu subiecte unice la nivel național.

Potrivit sursei citate, subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen. Baremul de corectare va fi, de asemenea, stabilit la nivel național.

Potrivit noii metodologii, proba scrisă se va desfășura simultan, la aceeași dată și oră, în toate centrele universitare și examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată. Durata probei rămâne de trei ore și nota minimă de promovare este 7,00.

Totodată, corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, în baza baremului stabilit la nivel național, în maximum trei zile lucrătoare de la susținerea probei.

Între 24 august și 7 septembrie are loc înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică iar între 7 octombrie și 3 noiembrie se va desfășura examenul.

MS menționează că amănunte privind bibliografia de concurs vor fi publicate în timp util pe site-ul www.ms.ro.

AGERPRES

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