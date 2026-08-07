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Sanatate· 2 min citire
Metodologia care introduce subiecte unice pentru examenul de medic specialist, publicată în Monitorul Oficial
Medic specialist
Publicat7 aug. 2026, 12:49
Sursărealitatea.net
Proba scrisă a examenului de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026, potrivit metodologiei publicate în Monitorul Oficial.
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