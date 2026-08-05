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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce reacționăm impulsiv și apoi regretăm?
Publicat5 aug. 2026, 10:04
Actualizat5 aug. 2026, 10:05
În ediția „Realitatea medicală” cu Nicole Păcuraru, aflăm de ce reacționăm uneori impulsiv și ajungem să regretăm imediat după.
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