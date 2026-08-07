Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce timpul pare să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânim?

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 10:11

De ce ni se pare că anii trec tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele psihologice și neurologice care influențează percepția timpului și explică de ce această senzație devine tot mai intensă odată cu vârsta.

Ai observat că, pe măsură ce trece timpul, anii par să zboare tot mai repede? Nu este doar o impresie nostalgicǎ.

Percepția timpului este legată de modul în care creierul procesează experiențele. Când trăiești lucruri noi, creierul înregistrează mai multe detalii. Timpul pare mai „plin” și mai lung. În schimb, rutina comprimă percepția. Zilele seamănă între ele, iar creierul salvează mai puține repere.

Rezultatul? Timpul pare să treacă mai repede. De aceea, copilăria pare lungă, iar anii de adult pot părea că se scurg rapid. Soluția nu este să încetinești timpul. Ci să variezi experiențele.

Pentru că, în final, nu timpul se schimbă. Ci felul în care îl trăiești. 

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