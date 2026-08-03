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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru. De ce ne trezim uneori înainte să sune alarma?
De ce ne trezim uneori cu câteva minute înainte să sune alarma? La „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele biologice ale somnului, ritmul circadian și semnalele prin care organismul anticipează momentul trezirii.
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