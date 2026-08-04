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Ce s-a întâmplat la primele antrenamente dintre David Popovici și Pan Zhanle: „S-au studiat reciproc”
Pan Zanhle și David Popovici
David Popovici s-a pregătit în ultimele săptămâni alături de unul dintre cei mai mari rivali ai săi din natația mondială, chinezul Pan Zhanle. Colaborarea dintre cei doi a fost explicată de preparatorul fizic al campionului român, Dragoș Luscan, care a oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat perioada de pregătire comună.
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