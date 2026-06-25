O casă la țară a ajuns să coste cât o mașină. Sub 10.000 de euro pentru o proprietate cu teren generos

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin diferențele uriașe dintre zonele urbane și cele rurale, unde prețurile pot varia de la sume simbolice până la milioane de euro. În timp ce în marile orașe locuințele au ajuns la valori record, în unele sate încă pot fi găsite proprietăți la prețuri greu de crezut.
Un exemplu vine din județul Arad, unde o casă cu teren generos este scoasă la vânzare pentru mai puțin de 10.000 de euro, atrăgând atenția celor care caută investiții sau o retragere la țară.
O casă ieftină într-un sat din Arad
Cea mai accesibilă locuință disponibilă în acest moment pe piață se află în satul Brusturi, comuna Hălmagiu, județul Arad. Proprietatea este listată la un preț sub 10.000 de euro și nu provine dintr-o executare silită.
Casa are o suprafață de aproximativ 47 de metri pătrați și este amplasată pe un teren intravilan generos, ceea ce o face interesantă pentru cei care vor să o extindă sau să o transforme într-o locuință de vacanță.
Teren de 760 de metri pătrați și potențial de extindere
Unul dintre principalele avantaje ale proprietății este terenul aferent, de 760 de metri pătrați. Spațiul permite diverse utilizări, de la grădină și zonă de relaxare până la extinderea construcției existente.
Potrivit anunțului de vânzare, utilitățile se află la stradă, ceea ce crește potențialul de dezvoltare al proprietății.
Agentul imobiliar descrie oportunitatea astfel: „Terenul de 760 mp intravilan îți lasă spațiu pentru grădină, foișor sau o extindere când ești pregătit".
Diferență uriașă față de piața de lux din București
La polul opus, în București, prețurile ating niveluri spectaculoase. În cartierul Aviatorilor, una dintre cele mai exclusiviste zone ale Capitalei, o proprietate este listată la aproximativ 15 milioane de euro.
Contrastul evidențiază diferențele majore dintre piața rurală și segmentul de lux din marile orașe.
Credite și comportamente diferite în funcție de oraș
O analiză a pieței imobiliare arată și diferențe importante în modul în care românii accesează credite ipotecare.
Clujenii, de exemplu, sunt printre cei mai activi cumpărători din țară, cu împrumuturi care depășesc 500.000 de lei pentru achiziții imobiliare și avansuri mai mari decât media națională.
Două piețe complet diferite în aceeași țară
Datele arată o polarizare tot mai clară a pieței imobiliare din România. În timp ce în unele zone rurale prețurile rămân extrem de accesibile, în marile orașe costurile continuă să crească, iar accesul la locuințe devine tot mai dificil.
Diferențele reflectă migrația către centrele urbane și dezechilibrele economice dintre regiuni.
Exemplul din satul Brusturi arată că există încă oportunități imobiliare la prețuri reduse, însă acestea vin cu limitări legate de infrastructură și poziționare. În același timp, marile orașe împing constant prețurile spre noi maxime, accentuând contrastul dintre urban și rural.
Piața imobiliară rămâne una dintre cele mai inegale și dinamice zone economice din România.