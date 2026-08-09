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Nadia Comăneci, după 50 de ani de la momentul care a schimbat gimnastica: „Este o mare onoare”
Nadia Comăneci
Au trecut 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. Marea campioană spune că este o onoare faptul că performanța sa continuă să fie amintită și astăzi.
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