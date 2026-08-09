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Actualitate· 1 min citire
Escaladare brutală în război. Rusia și Ucraina s-au atacat cu drone și rachete
Kiev
Războiul dintre Rusia și Ucraina se intensifică în aer. În ultimele 24 de ore, atacurile cu drone și rachete au făcut zeci de victime de ambele părți, în timp ce orașele și infrastructura au fost din nou lovite.
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