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Zelenski avertizează: Phenianul pregătește trimiterea a 50.000 de militari în Rusia
Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar urma să primească între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni. Potrivit liderului de la Kiev, Phenianul își consolidează astfel implicarea în războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei.
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