Advertising
Actualitate· 1 min citire
Miruță cere o măsură radicală după atacul de la Cluj. Legea dezinformării, din nou în discuție
Radu Miruță
Legea dezinformării ar putea ajunge din nou în Parlament, după atacul produs la Cluj. Ministrul Economiei, Radu Miruță, îi cere președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, să susțină reluarea dezbaterilor pe acest subiect.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News