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Miruță cere o măsură radicală după atacul de la Cluj. Legea dezinformării, din nou în discuție

Radu Miruță

Radu Miruță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 15:40

Legea dezinformării ar putea ajunge din nou în Parlament, după atacul produs la Cluj. Ministrul Economiei, Radu Miruță, îi cere președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, să susțină reluarea dezbaterilor pe acest subiect.

Miruță consideră că România are nevoie de instrumente mai eficiente pentru combaterea dezinformării și a manipulării în mediul online, mai ales în contextul unor evenimente care pot genera rapid informații false.

Apel către Grindeanu

Ministrul i-a transmis lui Sorin Grindeanu că este momentul ca proiectul să fie readus în discuție în Parlament. În opinia sa, atacul de la Cluj arată cât de importantă este existența unor mecanisme prin care informațiile false sau manipulatoare să poată fi combătute.

Discuțiile despre o lege privind dezinformarea au fost în centrul atenției și în trecut, proiectul stârnind controverse și critici din partea celor care s-au temut că astfel de prevederi ar putea afecta libertatea de exprimare.

Miruță susține însă că legislația trebuie să ofere statului posibilitatea de a reacționa rapid atunci când dezinformarea poate produce efecte grave asupra societății.

Propunerea vine într-un moment în care autoritățile analizează reacțiile și informațiile apărute după incidentul violent de la Cluj.

Rămâne de văzut dacă apelul ministrului va duce la reluarea proiectului în Parlament și dacă partidele politice vor ajunge la un acord asupra unei forme noi a legislației.

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