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Actualitate· 1 min citire
Groenlanda îi pune frână lui Trump. Avertisment dur după planul de foraj
Donald Trump
Un nou conflict se conturează în Groenlanda, după ce o companie petrolieră americană cu legături în cercul lui Donald Trump se pregătește să înceapă foraje într-o zonă îndepărtată a teritoriului, fără să fi primit aprobarea autorităților locale.
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