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Economie· 2 min citire
Pericolul pentru Reactorul 2 de la Cernavodă nu a trecut. Barjele scufundate în Dunăre pot fi dislocate
Barje
Publicat9 aug. 2026, 16:48
SursăRealitatea.net
Pericolul pentru funcționarea Reactorului 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă nu a trecut, deși intervenția de pe Dunăre a dus la creșterea nivelului apei. Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, avertizează că barjele scufundate pentru redirecționarea debitului pot fi deplasate de curenți. O astfel de situație ar putea reduce sau chiar anula efectele operațiunii. Intervenția din zona Bala continuă pentru prevenirea acestui scenariu.
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