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Politica· 1 min citire
Parlamentul a adoptat în sesiune extraordinară trei proiecte de lege care reprezintă jaloane din PNRR
Parlamentul României
Publicat6 aug. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net
Dezbaterile au fost marcate de divergenţe între partide privind modificările aduse celor trei acte normative.
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