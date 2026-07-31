Advertising
Actualitate· 2 min citire
Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe luni
Bacalaureat 2026
Publicat31 iul. 2026, 11:01
Sursărealitatea.net
Sesiunea iulie-august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfăşura şi marţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:43Regulament nou la Eurovision. Se aplică din 2027
- 07:11Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News