Advertising
Economie· 1 min citire
Schimbare de ultim moment la CFR Călători: primul tren electric PESA circulă pe ruta București – Brașov
Autoritățile au cumpărat zeci de trenuri PESA
Primul tren electric PESA care intră în serviciul comercial în România va circula pe relația București Nord – Brașov, după o modificare de ultim moment a programului. Inițial, rama poloneză era programată pe ruta București – Constanța, însă trenul Regio 8011 a rulat joi dimineață în formula clasică, cu locomotivă electrică și vagoane etajate.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News