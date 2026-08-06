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Economie· 2 min citire
Blocajul ANCPI a amânat peste 5.000 de tranzacții prin credit
Tranzacții imobiliare blocate
Publicat6 aug. 2026, 11:14
Sursărealitatea.net
Peste 5.000 de tranzacții imobiliare finanțate prin credit ipotecar sunt blocate din cauza indisponibilității sistemelor informatice ale ANCPI, iar valoarea creditelor a căror acordare a fost amânată depășește 437 de milioane de euro, potrivit unei analize Ipotecare.ro.
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