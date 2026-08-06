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Economie· 2 min citire
Transelectrica: Măsurile voluntare de consum responsabil şi-au demonstrat eficienţa
Transelectrica
Publicat6 aug. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net
Potrivit companiei, nivelul actual de risc privind continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe pericolul producerii unei avarii majore.
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