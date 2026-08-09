Advertising
Actualitate· 1 min citire
Darius Olaru a spart gheața în Belgia! Gol superb pentru Union Saint-Gilloise
Darius Olaru
Darius Olaru a marcat primul său gol pentru Royale Union Saint-Gilloise, în victoria categorică obținută pe terenul celor de la Westerlo, scor 5-1, în prima etapă a campionatului Belgiei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News