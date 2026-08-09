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Actualitate· 1 min citire
Măsură de urgență în Marea Neagră. Turcia cere oprirea atacurilor asupra navelor
Turcia
Turcia a luat măsuri pentru limitarea traficului comercial către Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor din regiune. În paralel, Ankara le cere Rusiei și Ucrainei să accepte un moratoriu privind atacurile asupra vaselor comerciale.
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