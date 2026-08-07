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Actualitate· 2 min citire
Un influencer din Timiș, reținut după un live urmărit de peste 22.000 de oameni. Ce provocări făcea pe TikTok
Tik Tok
Un influencer din județul Timiș a fost reținut de polițiști după ce ar fi organizat, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, mai multe provocări cu tentă sexuală. Alături de acesta a fost reținut încă un bărbat, în timp ce o a treia persoană este căutată de autorități.
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