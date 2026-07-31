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Actualitate· 1 min citire
NATO întărește apărarea României! Aeronave noi, trimise pentru interceptarea și distrugerea dronelor
NATO
NATO își consolidează prezența militară pe flancul estic și va trimite în România noi aeronave destinate apărării spațiului aerian. Misiunea acestora va fi de a identifica și neutraliza amenințările aeriene, inclusiv dronele care pătrund pe teritoriul țării.
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